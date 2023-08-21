Благоустройство озера Теплое завершится к 450-летию Уфы

Полноценно завершатся всё благоустройство в 2024 году - к юбилею города. Фото: Ратмир МАВЛИЕВ

Стали известны сроки окончания ремонтных работ на Теплом озере. Как рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, благоустройство водоема планируют завершить к 2024 году.

Глава администрации поделился в своем ТГ-канале промежуточными результатами, заявив, что сейчас идет устройство тротуаров и установка освещения. В ближайшее время ремонтники начнут облагораживать саму прибрежную территорию.

Под ремонт попадут и городской пляж, зоны для пикников, а также прогулочные дорожки. Все работы будут закончены к юбилею Уфы, которой исполнится 450 лет.

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