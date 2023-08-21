Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 17:00

Благоустройство озера Теплое завершится к 450-летию Уфы

В Уфе идет благоустройство озера Теплого, работы завершатся в 2024 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Полноценно завершатся всё благоустройство в 2024 году - к юбилею города. Фото: Ратмир МАВЛИЕВ

Полноценно завершатся всё благоустройство в 2024 году - к юбилею города. Фото: Ратмир МАВЛИЕВ

Стали известны сроки окончания ремонтных работ на Теплом озере. Как рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, благоустройство водоема планируют завершить к 2024 году.

Глава администрации поделился в своем ТГ-канале промежуточными результатами, заявив, что сейчас идет устройство тротуаров и установка освещения. В ближайшее время ремонтники начнут облагораживать саму прибрежную территорию.

Под ремонт попадут и городской пляж, зоны для пикников, а также прогулочные дорожки. Все работы будут закончены к юбилею Уфы, которой исполнится 450 лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.