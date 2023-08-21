Увлечение грибами привело жителя Башкирии к наркобизнесу

фото: Уфимское ЛУ МВД на транспорте

В Уфе за покушение на сбыт наркотиков будут судить жителя Стерлитамака. Он выращивал грибы с псилоцибином (внесены в перечень растений, содержащих наркотические средства) и пытался их продавать через тайники. Об этом рассказали в Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Известно, что мужчина более двух лет пытался заниматься выращиванием грибов. Вешенки у него не пошли, и тогда он прочел про некие лечебные растения, а затем узнал и про те, что дают галлюциногенный эффект. Фигурант уголовного дела купил споры соответствующих грибов, вырастил их у себя дома и стал заниматься их распространением через «закладки».

В феврале текущего года незаконный бизнес мужчины накрылся. Его вычислили оперативники. Они задержали дилера с поличным, когда тот пытался «заложить» наркотические грибы около станции Шугуровка Куйбышевской железной дороги. У него изъяли сверток с полимерными пакетиками, в которых находились запрещенные вещества. Потом он указал полицейским еще 13 таких же тайников.

– Результаты проведённой экспертизы показали, что изъятое оказалось наркотическим средством, состоящим из фрагментов плодовых тел, псилоцибин […] общей массой порядка более 371 граммов, что является крупным размером. Грибы любого вида, содержащие псилоцибин […] внесены в «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ», – передали в Уфимском ЛУ МВД.

Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд Уфы. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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