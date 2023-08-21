Поверившая уловке мошенников жительница Уфы потеряла четыре миллиона рублей

Женщина оформила кредиты на сумму около 3 миллионов рублей, из которых 700 тысяч под залог автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе 57-летняя женщина попалась на уловку мошенников и лишилась крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Женщина сообщила полицейским, что в мессенджере она получила сообщение от якобы ее руководительницы. В нем говорилось, что компания проверяет сотрудников на участие в экстремистской деятельности. «Начальница» сообщила, что на телефон уфимки поступит звонок с «проверкой».

Через некоторое время ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником полиции. Он заявил, что от имени пытаются сделать денежный перевод в связи с военной операцией и что ей может грозить лишение свободы. Звонивший также сообщил, что ей позвонит «сотрудник банка» и расскажет, как этого избежать. Лжесотрудник действительно позвонил и действовал по уже известной схеме. Убедил горожанку оформить несколько кредитов в различных банках и перевести полученные средства на якобы предоставленный банком безопасный счет.

Позже выяснилось, что руководительница жертвы аферистов не писала никаких сообщений, а номер, с которого звонили преступники, был уже недоступен.

В результате проверенной и отработанной схемы женщина лишилась своих накоплений, влезла в долги и оформила миллионные кредиты. Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей.

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