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НовостиПроисшествия21 августа 2023 15:29

Кошкин лес в Уфе загорелся из-за мусора

В Уфе произошел пожар в Кошкином лесу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На момент прибытия происходило горение мусора. Фото: МЧС по Башкирии

На момент прибытия происходило горение мусора. Фото: МЧС по Башкирии

В Уфе горит Кошкин лес. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям от очевидцев. По их словам, огонь был замечен в лесопарковой зоне по улице Бульвар Давлеткильдеева.

Прибывшие на место ЧП сотрудники министерства обнаружили, что горит мусор. Спасатели потушили огонь и не дали ему распространиться.

- Распространения огня не допущено. Площадь пожара 5 кв.м. Пострадавших нет, - добавили в МЧС.

Причину и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю ведомства.

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