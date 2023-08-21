В четырех районах Башкирии отмечен всплеск заболеваемости чесоткой

В некоторых районах количество заболевших превышало средний уровень в 27 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии в четырех районах зафиксирован рост заболеваемости чесоткой. Об этом свидетельствуют данные за 2022 год, опубликованные федеральным минздравом. В некоторых муниципалитетах показатель вырос в 27 раз.

Так, в Нуримановском районе Башкирии на каждые 100 тысяч человек зафиксировано 82,7 случая, а в Стерлибашевском - 29,6 случаев. В три раза превышали средний уровень показатели и в Мечетлинском (13,7), Кушнаренковском (11,9) и Буздякском (11,8) районах. В среднем по Башкирии показатель инфицирования чесоткой составил 3,1.

Согласно информации минздрава России, 30 районов республики не были поражены кожным заболеванием вообще.

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