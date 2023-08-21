Глава Башкирии подписал указ о снятии режима ЧС с пяти муниципалитетов

Радий Хабиров подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципалитетов. Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии 21 августа снят режим ЧС, который был введен в пяти муниципалитетах республики. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Как говорится в документе, ограничительные меры были сняты в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также городах Агидели и Нефтекамске. Режим ЧС был введен полтора месяца назад из-за прекращения вывоза ТКО оператором «Дюртюлимелиоводстрой».

Отмечается, что ситуация в муниципалитетах была стабилизирована.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.