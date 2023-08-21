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НовостиОбщество21 августа 2023 14:30

Глава Башкирии подписал указ о снятии режима ЧС с пяти муниципалитетов

В пяти муниципалитетах Башкирии сняли режим ЧС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Радий Хабиров подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципалитетов.

Радий Хабиров подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации на территориях отдельных муниципалитетов.

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии 21 августа снят режим ЧС, который был введен в пяти муниципалитетах республики. Соответствующий указ подписал руководитель региона Радий Хабиров.

Как говорится в документе, ограничительные меры были сняты в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, а также городах Агидели и Нефтекамске. Режим ЧС был введен полтора месяца назад из-за прекращения вывоза ТКО оператором «Дюртюлимелиоводстрой».

Отмечается, что ситуация в муниципалитетах была стабилизирована.

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