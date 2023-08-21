Ударила прямо в сердце: в Уфе молодая женщина убила своего возлюбленного из-за воздушного фонаря

В Уфе местная жительница обвиняется в убийстве сожителя

В Уфе 38-летняя местная жительница обвиняется в гибели своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. По информации ведомства, трагедия произошла 17 августа в одном из СНТ под Уфой.

Известно, пара отдыхала за городом и выпивала. Возлюбленные решили запустить воздушный фонарик, но ничего не вышло. Из-за неудачной попытки пара стала сильно ругаться. Слово за слово и ссора уже переросла в поножовщину: женщина взяла острый предмет и вонзила его в сердце мужчины. Уфимец умер до приезда скорой.

- После содеянного женщина обратилась к соседям, которые вызвали скорую помощь и правоохранителей, - уточнили в СК.

Свою вину в гибели сожителя уфимка признала. Известно, что женщина уже попадала в поле зрение правоохранителей. Ранее ее судили за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

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