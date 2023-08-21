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НовостиОбщество21 августа 2023 13:00

Современные автомобили скорой помощи поступили в ЦРБ Дуванского района Башкирии

В районную больницу Башкирии поступили два современных автомобиля скорой помощи
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Одна из центральных районных больниц Башкирии получила два автомобиля скорой медицинской помощи

Одна из центральных районных больниц Башкирии получила два автомобиля скорой медицинской помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месягутовская ЦРБ получила два современных автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По информации ведомства, кареты экстренной помощи оснащены всем необходимым оборудованием от дефибриллятор до аппарата ИВЛ. Также в пользовании медиков находятся все виды транспортировочных шин и устройств для иммобилизации при переломах и многое другое.

Главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов отметил, что главная задача врачей скорой - оперативность, поэтому оснащение транспорта играет важную роль в спасении жизней.

— Срочная помощь в экстренных случаях требует быстрого и профессионального вмешательства. Оперативность — наш важнейший принцип. Уверен, что кареты скорой помощи помогут в трудную минуту спасти жизнь, — сказал медик.

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