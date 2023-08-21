Современные автомобили скорой помощи поступили в ЦРБ Дуванского района Башкирии

Одна из центральных районных больниц Башкирии получила два автомобиля скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месягутовская ЦРБ получила два современных автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По информации ведомства, кареты экстренной помощи оснащены всем необходимым оборудованием от дефибриллятор до аппарата ИВЛ. Также в пользовании медиков находятся все виды транспортировочных шин и устройств для иммобилизации при переломах и многое другое.

Главный врач Месягутовской ЦРБ Валерий Трофимов отметил, что главная задача врачей скорой - оперативность, поэтому оснащение транспорта играет важную роль в спасении жизней.

— Срочная помощь в экстренных случаях требует быстрого и профессионального вмешательства. Оперативность — наш важнейший принцип. Уверен, что кареты скорой помощи помогут в трудную минуту спасти жизнь, — сказал медик.

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