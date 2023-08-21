В Башкирии в сгоревшем частном доме обнаружены тела мужчины и женщины

В Благовещенске следователи устанавливают обстоятельства пожара, в котором погибли два человека. Фото: пресс-служба СУ СКР по Башкирии

В Благовещенске произошел смертельный пожар, в котором погибло два человека. По факту трагедии СУ СКР по Башкирии проводит проверку для установления причин возгорания.

Известно, что огонь вспыхнул в частном доме на улице Мира 18 августа. В огне погиб 43-летний мужчина и его 45-летняя сожительница. По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следкоме Башкирии.

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