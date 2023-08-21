В Башкирии без вести пропал уехавший на велосипеде 46-летний Фидан Шарипов

В Башкирии пропал без вести 46-летний Фидан Шарипов. Фото: ДПСО «БаРС»

В Башкирии начались поиски без вести пропавшего 46-летнего Фидана Шарипова из деревни Муксиново. Об исчезновении сельчанина сообщили волонтеры ДПСО «БаРС».

Известно, что мужчина сел на свой велосипед и уехал из дома 19 августа. С тех пор никаких вестей от него нет: он не выходит на связь с родными и не отвечает на звонки.

Пропавший в день исчезновении был в зеленом спецкостюме и темной шапке.

Приметы: худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и зеленые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.

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