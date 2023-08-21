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НовостиОбщество21 августа 2023 11:29

Дизельное топливо для аграриев Башкирии за месяц подорожало на 35%

В Башкирии дизтопливо для аграриев за месяц подорожало на 35%
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В настоящее время убрано более половины урожая в 15 районах республики

В настоящее время убрано более половины урожая в 15 районах республики

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии подорожало дизельное топливо. Рост на горючее составило 35%. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

- Мелкооптовая цена летнего дизтоплива в августе выросла на 35% по сравнению с июлем и достигла 71,8 тыс. рублей за тонну, - отметил он.

По его словам, рост цен «вымывает деньги аграриев». На сегодняшний день эта сумма оценивается в 3 млрд. рублей.

Также глава ведомства добавил, что уборка урожая подошла к экватору в 15 районах Башкирии, а валовый сбор составил около 2 млн. тонн зерна.

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