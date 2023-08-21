Мошенники создали фейковый ТГ-канал министра Айрата Рахматуллина для рассылки

Кибермошенники создали дублирующий ТГ-аккаунт, с которого рассылают сообщения якобы от имени министра Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджере Telegram появился фейковый канал министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина. Мошенники с помощью него рассылают сообщения жителям республики. Об этом рассказал сам глава ведомства в лином ТГ-канале, который насчитывает более двух тысяч подписчиков.

По его словам, аферисты от его имени могут выведать личную информацию, которую легко будет использовать для мошеннических схем.

- Призываю вас быть внимательными и бдительными, никому не сообщать номера банковских карт и пин-коды. Не вступайте в переписку, а лучше сразу блокируйте подозрительные аккаунты. Не дайте себя обмануть, - написал Рахматуллин.

Отличить настоящий ТГ-канал от фейкового легко: реальный аккаунт министра в названии не содержит его отчества.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.