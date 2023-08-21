Фестиваль «Молочная страна» в Уфе перенесут на набережную Белой

Гостей мероприятия ждет концертная программа, хедлайнером фестиваля выступит группа «Пропаганда» Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Уфе изменится место проведения фестиваля «Молочная страна». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Башкирии.

Так, 11-й фестиваль запланирован на 2 сентября на набережной Белой в районе Монумента Дружбы. Ранее мероприятие проходило на площади Салавата Юлаева.

- Фестиваль пройдет под девизом «Вливайся в праздник». Гостей фестиваля, по традиции, ждет приветственный стакан молока, - уточнили в пресс-службе.

Гостей Уфы и жителей города ждет насыщенная программа, выступление группы «Пропаганда», будут работать аттракционы, фуд-корты, а также пройдет молочная ярмарка, на которой участники фестиваля смогут свежую фермерскую продукцию.

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