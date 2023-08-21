26 и 27 августа в Уфе из-за конкурса «Время героев» перекроют улицу Пушкина

На Советской площади состоится финал конкурса и гала-концерт Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

26 и 27 августа в Уфе из-за конкурса патриотической песни «Время героев» перекроют улицу Пушкина в створе Ленина и Цюрупы (на Советской площади) . Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала глава регионального Министерства культуры региона Амина Шафикова.

В эти дни состоится финал и гала-концерт второго Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время героев» среди композиторов и поэтов-песенников. В нем примут участие победители и звезд российской эстрады.

Фестиваль станет будет проведен в честь дня рождения генерала Минигали Шаймуратова.

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