В БГПУ учредили стипендия имени хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова

В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

В Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахетдина Акмуллы учредили стипендию в честь хоккеиста «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Поощрения будут получать студенты колледжа БГПУ, которые достигли выдающихся успехов в спорте. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района столицы Башкирии.

Родион был студентом Института физической культуры и здоровья человека БГПУ, а также выпускником Акмуллинского колледжа.

Напомним, неделю назад назад ХК «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга. Сегодня в Уфе состоялась церемония прощания с молодым человеком.

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