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НовостиОбщество21 августа 2023 7:36

«Минтуризму ставлю «кол»: глава Башкирии возмутился тем, что на фестиваль «Купец 2.0» не организовали бесплатный проезд пенсионерам

Хабиров раскритиковал Минтуризм Башкирии за неорганизацию бесплатного проезда пенсионеров на фестиваль «Купец 2.0»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в Центре управления республикой раскритиковал Минтуризм Башкирии за неорганизацию бесплатного проезда пенсионеров на фестиваль «Купец 2.0».

– Я вот Минтуризм хочу спросить. Скажите, пожалуйста, по программе «Башкирское долголетие» туда автобусы шли в этот день? Я Минтуризму ставлю «кол». Я не знаю, если б была еще одна еще хуже, я бы поставил еще хуже оценку. Еще раз повторяю: если такое повториться, значит мы все руководство Минтуризма поменяем в один день, понятно? Я много раз говорил: в любые события именно вы на своде стоите, и синхронизируете все события, вы наперед знаете, где состояться яркие события. Я за вас должен всю эту работу делать? – заявил Хабиров.

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