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НовостиПроисшествия21 августа 2023 7:23

Хабиров почтил память уфимского хоккеиста Родиона Амирова

Глава Башкирии на оперативном совещании почтил память Родиона Амирова
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

Сегодня, 21 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики почтил память 21-летнего воспитанника уфимского хоккея Родиона Амирова. Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной молодого спортсмена.

- Полтора года боролся, до последнего, с онкологией. Очень жаль. Формировался такой великий спортсмен, великий хоккеист современности. К сожалению, парня потеряли. Искренние соболезнования всем родным и близким, - заявил Радий Хабиров на совещании.

Напомним, экс-хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года от опухоли мозга. Страшный диагноз спортсмену поставили в феврале 2022 года. Он до последнего боролся, но болезнь победила.

Прощание с Родионом Амировым состоялось утром в понедельник, 21 августа, на «Уфа-Арена». Похоронят «юлаевца» в Ишимбайском районе Башкирии. Клуб вывел из обращения номер 27, под которым Родион играл в родной команде.