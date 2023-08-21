Хабиров почтил память уфимского хоккеиста Родиона Амирова

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Сегодня, 21 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики почтил память 21-летнего воспитанника уфимского хоккея Родиона Амирова. Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной молодого спортсмена.

- Полтора года боролся, до последнего, с онкологией. Очень жаль. Формировался такой великий спортсмен, великий хоккеист современности. К сожалению, парня потеряли. Искренние соболезнования всем родным и близким, - заявил Радий Хабиров на совещании.

Напомним, экс-хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров скончался в возрасте 21 года от опухоли мозга. Страшный диагноз спортсмену поставили в феврале 2022 года. Он до последнего боролся, но болезнь победила.

Прощание с Родионом Амировым состоялось утром в понедельник, 21 августа, на «Уфа-Арена». Похоронят «юлаевца» в Ишимбайском районе Башкирии. Клуб вывел из обращения номер 27, под которым Родион играл в родной команде.