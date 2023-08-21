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НовостиПроисшествия21 августа 2023 5:47

В Уфе госпитализировали пешехода после ДТП с иномаркой на проспекте Октября

В Уфе на проспекте Октября Honda Civic сбила пешехода
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера, 20 августа, в Уфе иномарка сбила пешехода. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №50 по проспекту Октября. 50-летняя женщина за рулем Honda Civic наехала на 47-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном для этого месте. Пешеход получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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