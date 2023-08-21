В Башкирии за 2023 год в пожарах погибло на 22% людей больше, чем в прошлом

С начала 2023 года в регионе произошел 7271 пожар Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии число погибших в пожарах выросло на 21,9%. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

С начала 2023 года в регионе произошел 7271 пожар, во время которых погибло 167 человек, в том числе двое детей. За аналогичный период в прошлом году пожары унесли жизни 137 граждан, в том числе шести детей. Получили травмы в ходе происшествий в этом году 173 жителя региона.

Основными причинам пожаров МЧС называет неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также неисправность электрического оборудования. Как правило, люди гибнут у себя в квартирах, домах и садовых участках.

– Часто пожары с гибель происходят ночью или в утренние часы, и сон становится обстоятельством, способствующим гибели людей, – поведали в МЧС.

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