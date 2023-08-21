В Уфе началось прощание с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым

В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня утром, 21 августа, в Уфе началось прощание с умершим хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Церемония прощания проходит на льду «Уфа-Арены». В 10:45 начнется траурный митинг. В 11:00 со стороны улицы Ленина вынесут тело воспитанника уфимской хоккейной команды. Затем траурная колонна проследует по маршруту из Уфы в Ишимбайский район. Родиона Амирова похоронят в селе Богдановка.

Напомним, неделю назад назад ХК «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга.

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