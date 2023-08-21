«У парня была очень непростая судьба»: в Белорецке простились с погибшим в СВО бывшим воспитанником детдома

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

Вчера, 20 августа, в башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Максимом Засовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.

По словам чиновника, у мужчины была очень непростая судьба. Он родился в 1988 году в Белорецк и воспитывался в Узянском детском доме. Друзья и педагоги вспоминают его добрым словом.

– Рос неконфликтным, был всегда близок с братом. Любил заниматься выжиганием, ездить на велосипеде, как любой мальчишка, – поведал Андрей Иванюта.

Максим Евгеньевич окончил училище, в котором получил специальность каменщика и сварщика. Весной прошлого года он заключил контракт с Министерством обороны России.

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