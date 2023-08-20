ГИБДД Башкирии задержала водителя с поддельными правам

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера, 19 августа, в башкирском городе Далеканово задержали водителя с поддельными правами. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На улице Победы для проверки документов сотрудники дорожной полиции остановили ВАЗ-21099, которым управлял 30-летний местный житель. В предъявленном водительском удостоверении полицейские выявили признаки подделки. Воспользовавшись информационной базой ГИБДД, удалось выяснить, что документ числился за другим человеком, за 30-летней женщиной.

В отношении правонарушителя был составлен административный материал за управление транспортом водителем, не имея на это права. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на спецстоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

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