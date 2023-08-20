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НовостиПроисшествия20 августа 2023 17:31

В селе Таймурзино мужчина за рулем автомобиля опрокинулся в болото и погиб

В Башкирии мужчина за рулем автомобиля опрокинулся в болото и погиб
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня вечером, 20 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии перевернулся и провалился в болото легковой автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Таймурзино. На место происшествия были направлены спасатели Госкомитета региона по ЧС, следственная группа и сотрудники других экстренных служб. К сожалению, в результате случившегося погиб 57-летний мужчина.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

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