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НовостиПроисшествия20 августа 2023 16:36

На трассе М-7 в ДТП с грузовиком Mercedes-Benz Actros пострадал водитель Geely ATLAS

В Башкирии в ДТП с грузовиком Mercedes-Benz Actros разбился водитель Geely ATLAS
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 20 августа, в Дюртюлинском районе Башкирии в ДТП с грузовиком разбился водитель легковушки. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на 1231 километре трассы М-7, где образовалась пробка.

– По предварительной информации, из-за отказа тормозов грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros совершил наезд на кроссовер Geely ATLAS, – рассказывают сотрудники экстренной службы.

К счастью, в результат инцидента никто не погиб. Водитель легкового автомобиля смог выбраться из салона самостоятельно. К тому моменту, как на место ЧП прибыли специалисты Госкомитета Башкирии по ЧС, мужчина находился в машине скорой помощи.

Обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.

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