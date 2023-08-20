В Башкирии выявили 11 155 больных раком

В 2022 году в Башкирии на 100 тысяч населения пришлось 323,6 случая заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии в 2022 году выявили 11 155 больных раком. Об этом со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения республики рассказало издание UfaTime.ru.

В минувшем году в регионе на 100 тысяч населения пришлось 323,6 случая заболевания онкологией. Больше всего больных зафиксировано в Буздякском районе – 427,6 случаев на сотню тысяч граждан. Высокие показатели заболеваемости раком регистрируются также в Бижбулякском (424,9), Балтачевском (417,5), Альшеевском (413,8), Чекмагушевском (408,2) и Кушнаренковском (408,1) районах.

Меньше всего онкольных в прошлом году было зафиксировано в Абзелиловском районе республики – 173,4 случаев на сто тысяч населения.

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