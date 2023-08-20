В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным Александром Колонским

Фото: vk.com/birskadm

Сегодня, 20 августа, в башкирском городе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Александром Колонским. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Александрович родился 27 февраля 1995 года в Бирске. В 2011-ом закончил девятый класс городской школы №8. В 2014-ом получил специальность программиста в Бирском кооперативном техникуме.

В 2015 году Колонского призвали в армию. Год назад мужчину в рамках частичной мобилизации вновь призвали в ряды российских Вооруженных Сил. В минувшем мае Александра Александровича не стало.

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