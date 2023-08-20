«Дема задыхается»: жители Уфы пожаловались на невыносимый химический запах

Местные жители мучаются из-за омерзительной вони каждую ночь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Демского района Уфы пожаловались на личной странице Радия Хабирова в социальных сетях на химический запах.

Одна из местных жительниц поведала, что каждую ночь граждане мучаются из-за запаха канализации, который не дает нормально спасть. Больше всего вонь доставляет неудобств в районе жилого комплекса «Серебряный ручей» и улицы Дагестанская.

– Дема задыхается. Неизвестно как это скажется на здоровье. Ранее, когда жаловались, делали замеры воздуха и писали, что все в пределах нормы. Огромная просьба приехать именно ночью и сделать замеры. Днем их делать бесполезно, нет этого запаха, – заявила уфимка.

– И не только Дагестанская. Улица Мусоргского тоже. В пять утра дышать нечем, окна открыты, лето на улице. «Запах» – это не то слово, вонь настоящая! Домой с работы поздно возвращаюсь – запаха нет, в четыре-пять утра появляется, – поделилась еще одна горожанка.

– На самом деле запах появляется утром. Когда проходишь возле 305 садика и 123 лицея, в сторону велодорожки дышать невозможно. Примите, пожалуйста, меры, – написала жительница Демы.

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