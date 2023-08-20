В Нефтекамске на Кармановском водохранилище утонул 62-летний мужчина

Местные жители увидели, как по водоему плывет резиновая лодка, в которой никого не было Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 20 августа, в башкирском городе Нефтекамск утонул 62-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Трагедия случилась на Кармановском водохранилище. Местные жители увидели, как по водоему плывет резиновая лодка, в которой никого не было. Заподозрив неладное, граждане обратились в МЧС.

Прибывшие специалисты обнаружили труп 62-летнего мужчины. Тело извлекли из воды и передали полицейским. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

– Настоятельно рекомендуем вам соблюдать правила безопасного поведения на воде. Они довольно просты: купайтесь только в разрешенных местах, алкоголь и купание - несовместимые вещи, не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, не ныряйте с мостов, причалов, пристаней, не подплывайте близко к проходящим лодкам, катерам и судам, – заявили в МЧС.

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