В Башкирии средняя зарплата медиков составила 77 538 рублей

Фото: Ксения Высотина

В Башкирии средняя зарплата медиков в 2022 году составила 77 538,06 рубля. Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики сообщило издание UfaTime.ru.

Согласно статистике, среднее жалованье специалистов с высшим медицинским образованием в 2021 году составляло на пять тысяч меньше – 72 444,19 рубля.

Средний медперсонал получал в минувшем году 39 108,32 рубля, а младший – 38 746,62. Годом их зарплаты в среднем составляли 37 191,59 и 36 631,69 рубля соответственно.

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