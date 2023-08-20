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НовостиПроисшествия20 августа 2023 5:35

На Павловском водохранилище женщина попала под лопасти моторной лодки

В Башкирии 35-летняя женщина пострадала от наезда моторной лодки
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера поздно вечером, 19 августа, в Нуримановском районе Башкирии на Павловском водохранилище от наезда моторной резиновой лодки пострадала 35-летняя женщина. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения МЧС.

Плавательное средство наехало на женщину во время швартования. В результате случившегося пострадавшая получила множество порезов от винта мотора лодки. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу Нуримановского района.

По факту инцидента проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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