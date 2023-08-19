В Башкирии 4-летний ребенок попал в реанимацию после игры с огнем

В Раевскую ЦРБ поступил ребенок в тяжелом состоянии посл игры с огнем

В МЧС Башкирии сообщили, что сегодня, 19 августа, в реанимационное отделение Раевской больницы поступил ребенок с термическими ожогами I, III степени. В ведомстве уточнили, что его состояние очень тяжелое.

Предварительно известно, что четырехлетний мальчик экспериментировал с легковоспламеняющейся жидкостью, пролил ее на себя и поднес зажженную спичку, в результате чего загорелась верхняя одежда.

В ведомстве уточнили, что состояние ребенка очень тяжелое. Спасатели МЧС попросили родителей не оставлять детей без присмотра.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.