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НовостиПроисшествия19 августа 2023 17:16

В Башкирии 4-летний ребенок попал в реанимацию после игры с огнем

В реанимации башкирской больницы в крайне тяжелом состоянии оказался мальчик, игравший со спичками
Источник:kp.ru
В Раевскую ЦРБ поступил ребенок в тяжелом состоянии посл игры с огнем

В Раевскую ЦРБ поступил ребенок в тяжелом состоянии посл игры с огнем

В МЧС Башкирии сообщили, что сегодня, 19 августа, в реанимационное отделение Раевской больницы поступил ребенок с термическими ожогами I, III степени. В ведомстве уточнили, что его состояние очень тяжелое.

Предварительно известно, что четырехлетний мальчик экспериментировал с легковоспламеняющейся жидкостью, пролил ее на себя и поднес зажженную спичку, в результате чего загорелась верхняя одежда.

В ведомстве уточнили, что состояние ребенка очень тяжелое. Спасатели МЧС попросили родителей не оставлять детей без присмотра.

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