В субботний день на трассах Башкирии погибли в ДТП два человека

Фото с места аварии в ТУймазинском районе предоставили в ГИБДД Башкирии

Сегодня, 19 августа, в двух районах Башкирии произошли смертельные аварии. По предоставленным данным, ДТП зарегистрированы в Туймазинском и Иглинском районе, погибли два человека.

Так, в Туймазинском районе на 1 350 км дороги М5 «Урал» столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Ниссан». В результате произошедшего водитель «Киа» скончался сразу же на месте происшествия, медицинская помощь также понадобилась пассажирке «Ниссана».

В Иглинском районе водитель «Нивы» вылетел в кювет и погиб

В Иглинском районе авария произошла на 21 км дороги Иглино-Кальтовка, когда 45-летний уфимец за рулем «Лада Нива» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что погибших не использовал ремень безопасн

В настоящий момент в обоих случаях правоохранители разбираются в причинах произошедшего. На месте работают экстренные службы.

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