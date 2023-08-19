Волонтеры Башкирии ищут пропавшего на пути в Уфу из Челнов Александра Матевеева

Фото: vk.com // ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей - Уфа» опубликовали сообщение о том, что продолжаются поиски пропавшего в пути из Набережных Челнов в Уфу Александра Матвеева. По предоставленным данным, 38-летний мужчина планировал добраться до столицы Башкирии на попутном транспорте. Александр, напомним, выехал 4 июля около трех часов ночи. Позже его заметили на трассе М7 возле поселка Верхнее Яркеево 5 июля.

Приметы: серые глаза, на вид 38-40 лет, среднее телосложение, глаза серые, волосы темно русые.

Был одет: светлая футболка, серые брюки, черные полуботинки. С собой были очки в черной оправе и рюкзак.

Напомним, что помимо волонтеров его объявили в розыск в МВД Набережных Челнов. Если вам что-то известно об Александре, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +7 927 412 69 99 или +7 919 697 33 96.