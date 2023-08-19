В Башкирии пообещали грозы и чрезвычайную пожароопасность

В Башкирии 20 августа пообещали неблагоприятную погоду

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике. По предоставленным данным, на территории региона 20 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Спасатели также предупредили о грозах и сильных порывах ветра до 18 м/с. Жителей республики попросили быть внимательными и осторожными. Стараться обходить деревья и столбы во время грозы, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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