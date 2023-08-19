В селе Башкирии сильный ветер повредил кровлю и обрубил электричество

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии в Малоязе из-за усиления ветра произошел ряд аварийных ситуаций. В частности, по информации ведомства, частично повредилась кровля двухэтажного здания, легковой автомобиль, а также отключилась электроэнергия.

Повреждение кровли зарегистрировано на площади 500 квадратных метров на Коммунистической улицы, там же повредило и автомобиль. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб.

В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели, ситуация находится на контроле ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.