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НовостиПроисшествия19 августа 2023 11:20

В селе Башкирии сильный ветер повредил кровлю и обрубил электричество

В Малоязе сильный ветер принес разрушения
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

По информации МЧС Башкирии в Малоязе из-за усиления ветра произошел ряд аварийных ситуаций. В частности, по информации ведомства, частично повредилась кровля двухэтажного здания, легковой автомобиль, а также отключилась электроэнергия.

Повреждение кровли зарегистрировано на площади 500 квадратных метров на Коммунистической улицы, там же повредило и автомобиль. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб.

В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели, ситуация находится на контроле ведомства.

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