Глава Башкирии сообщил об открытии мечети «Мухаммадсалим» в Стерлитамаке

В Стерлитамаке открылась мечеть «Мухаммадсалим»

Глава Башкирии Радий Хабиров 19 августа поделился в социальных сетях информацией о том, что в Стерлитамаке открылась мечеть «Мухаммадсалим». Руководитель региона поблагодарил всех тех, кто участвовал в ее строительстве.

– Мечеть – дом Аллаха. Сюда будет приходить много людей. Они будут молиться, в том числе – за родных и близких, – прокомментировал Радий Хабиров.

По его словам, в эти дни в мечети будут, в частности молиться за тех, кто сейчас находится на территории специальной военной операции, а также за межнациональный, межрелигиозный мир.

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