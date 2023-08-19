В Башкирии во время пожара погибла местная жительница

Пожар унес жизнь женщины из Бирска

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в Бирске 19 августа. По предоставленным данным, в результате ЧП погибла женщина.

Спасатели проинформировали, что возгорание началось в кирпичном доме и пристрое. Огонь удалось локализовать в течение 15 минут, а затем ликвидировать.

Тело погибший нашли во время тушения пожара, ее личность пока еще устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС и оперативники следственной группы. Причина произошедшего пока что устанавливается.

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