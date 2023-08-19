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НовостиПроисшествия19 августа 2023 8:24

В Уфимском районе начали сжигать зараженных птиц с Авдона

В МЧС Башкирии попросили соблюдать спокойствие жителей Уфимского района из-за сжигания птиц
Источник:kp.ru
В Уфимском районе начали сжигать зараженных птиц с Авдона

В Уфимском районе начали сжигать зараженных птиц с Авдона

В МЧС Башкирии 19 августа сообщили, что из-за ситуации на птицефабрике в Авдоне начали сжигать птицу. В связи с этим жителей республики попросили соблюдать спокойствие, так как спасатели приняли все необходимые меры безопасности.

– На месте организовано круглосуточное дежурство личного состава и пожарно-спасательной техники, – отмечается в сообщении.

В МЧС обратились к местным жителям не паниковать и соблюдать спокойствие при виде задымления. Ситуация, отметили в пресс-службе, находится на контроле спасателей.