В 2024 году в Башкирии увеличат прожиточный минимум

В Башкирии в 2024 году вырастет прожиточный минимум

В Министерстве труда и социальной защиты намерены поднять прожиточный минимум. Как следует из проекта постановления, рост запланирован на 2024 год. По предоставленным данным он составит от 4 до 7,3%.

В документе сказано, что на душу населения размер составит 13,5 тыс. руб., для трудоспособного рост запланирован до 14,7 тыс. руб., для пенсионеров его установили на уровне 12,4 тыс. руб., а для детей — 13,1 тыс. руб.

В настоящий момент индекс прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 13,7 тыс. руб., для детей — 12,2 тыс. руб., для получающих пенсию на уровне 11,9 тыс. руб.