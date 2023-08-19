В ДТП между «Вестой» и «Митсубиси Аутлендер» в Уфе пострадал 13-летний ребенок

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД столицы Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Уфе 18 августа. По предоставленным данным, в результате случившегося пострадал 13-летний ребенок.

В ведомстве проинформировали, что около четырех часов дня 38-летний водитель за рулем «Митсубиси Аутлендер» столкнулся со встречным автомобилем «Лада Веста». ДТП зарегистрировано возле дома на Вознесенской, 79.

В результате столкновения пострадал 13-летний ребенок, получив ушибы и ссадины. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.