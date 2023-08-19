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НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:28

В ДТП между «Вестой» и «Митсубиси Аутлендер» в Уфе пострадал 13-летний ребенок

В Уфе выясняют причины ДТП с пострадавшим подростком
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД столицы Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Уфе 18 августа. По предоставленным данным, в результате случившегося пострадал 13-летний ребенок.

В ведомстве проинформировали, что около четырех часов дня 38-летний водитель за рулем «Митсубиси Аутлендер» столкнулся со встречным автомобилем «Лада Веста». ДТП зарегистрировано возле дома на Вознесенской, 79.

В результате столкновения пострадал 13-летний ребенок, получив ушибы и ссадины. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.