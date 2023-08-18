На трассе М5 «Урал» в страшной аварии разбились насмерть двое мужчин

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня вечером, 18 августа, в Туймазинском районе Башкирии в страшной аварии разбились насмерть два человека. Подробности происшествия рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на 1298 километре М5 «Урал». Здесь столкнулись грузовой фургон Иж-2717 и ВАЗ-2114. В результате случившегося погибли водитель Иж и пассажир ВАЗ. Второго водителя с травмами госпитализировали в медучреждение.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего уточняются.

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