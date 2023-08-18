В Башкирии на выходных похолодает до +7 градусов

В республике ожидаются грозы и град Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на выходных ожидается серьезное похолодание. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Понижение температуры воздуха, по словам синоптиков, связано с тем, что с севера сместится холодный атмосферный фронт. При смене воздушных масс завтра днем, 19 августа, ожидается ветер с порывам до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах пройдут грозовые дожди, также возможен град.

В воскресенье, 20 августа, днем прогнозируется до +20,+25°, а ночью похолодает до +12,+17°, на севере республики – до +7°.

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