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НовостиПроисшествия18 августа 2023 16:44

В Туймазинском районе в аварии едва не погибли двое парней 23 и 27 лет

В Башкирии в ДТП с Lada Vesta разбились двое мужчин
Захар ЯКОВЛЕВ
Водитель «Лады» не справился с управлением Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Водитель «Лады» не справился с управлением Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 18 августа, в Туймазинском районе Башкирии в ДТП едва не погибли двое молодых людей. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась в селе Дуслык. Водитель автомобиля Lada Vesta не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. На место ЧП выезжали спасатели Госкомитета республики по ЧС, медики и полиция. В результате случившегося получили два молодых парня 23 и 27 лет.

– Будьте осторожны на дорогах! Берегите себя и своих близких! – призвали в Госкомитете по ЧС.

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