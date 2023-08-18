В Благовещенске заживо сгорели в бревенчатом доме мужчина и женщина

На месте ЧП в настоящее работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧСФото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 18 августа, в башкирском городе Благовещенск в пожаре погибли два человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился на улице Мира. На место были направлены силы и средства МЧС и сотрудники других экстренных служб. Прибывшие специалисты обнаружили объятый пламенем бревенчатый дом с пристроем.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. К сожалению, в ходе разбора места происшествия были обнаружены погибшие мужчина и женщина, их личности в настоящее время устанавливаются.

На месте ЧП работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, специалисты устанавливают причину происшествия.

– Не курите в постели, вовремя обращайтесь к специалистам, если есть проблема с проводкой в доме, не перегружайте электросеть. При первых признаках пожара звоните 101 или 112, – заявили в МЧС.

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