Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 14:40

Прощание с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится 21 августа

Церемония пройдет на льду «Уфа-Арены»
Источник:kp.ru
В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

Прощание с умершим хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится в Уфе 21 августа. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Церемония прощания пройдет на льду «Уфа-Арены» с 08:00 до 11:00 по местному времени. Похоронят Родиона Амирова в Ишимбайском районе в селе Богдановка.

Напомним, три дня назад ХК «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга.