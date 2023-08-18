Прощание с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится 21 августа

В последние 1,5 года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга Фото: vk.com/hcsalavat

Прощание с умершим хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым состоится в Уфе 21 августа. Об этом рассказала пресс-служба клуба.

Церемония прощания пройдет на льду «Уфа-Арены» с 08:00 до 11:00 по местному времени. Похоронят Родиона Амирова в Ишимбайском районе в селе Богдановка.

Напомним, три дня назад ХК «Салават Юлаев» объявил о смерти молодого воспитанника Родиона Амирова. В последние полтора года 21-летний спортсмен боролся с последствиями опухоли мозга.