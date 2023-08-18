От отравлений спиртосодержащей продукцией за январь-июля 2023 года умерло 104 человека Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Башкирии число смертей от отравления алкоголем выросло на 16%. Это следует из данных опубликованных региональным отделением Роспотребнадзора.

Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по республике за первые семь месяцев текущего года составил 19,6 на 100 тысяч населения. В 2022-ом показатель был 17,7. Большего отравлений алкоголем зарегистрировано в Уфе (205 случаев), Стерлитамаке (195), Белорецке (84). Районами-антирекордсменами стали Стерлитамакский (32), Белорецкий (30) и Уфимский (20).

От отравлений спиртосодержащей продукцией за январь-июля 2023 года умерло 104 человека (за тот же в 2022-ом – 90). Большего всего летальных исходов зафиксировано в Уфе (23 случая), Стерлитамаке (7), Белорецке (5).

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