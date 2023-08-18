В Башкирии 19 августа ожидаются грозы, град и жара до +34°

Несмотря на осадки, в республике сохранится жаркая погода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 19 августа, в Башкирии ожидаются сильные осадки, однако жара не спадет. Это следует из прогноза, который представила пресс-служба МЧС республики.

В эту субботу жителям региона следует ожидать переменную облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, а вот уже днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы и даже град.

Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем – западный, северо-западный до 7-12 метров в секунду, местами – порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит +14,+19°, в некоторых районах – до +9°, днем –+24,+29°, на юге республики – до +34°.

На автодорогах ожидается хорошая видимость.

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