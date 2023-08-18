В селе Красный ключ сгорел двухэтажный дом

В результате инцидента никто не пострадал Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 18 августа, в Нуримановском районе Башкирии сгорел двухэтажный дом. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось в селе Красный ключ. На место инцидента были направлены сотрудники пожарных частей сел Красный Ключ и Павловка, а также других экстренных служб.

К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Причина и обстоятельства пожара в настоящее устанавливаются.

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