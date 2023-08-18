Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 10:00

В Башкирии обнаружены в бессознательном состоянии подростки 15 и 16 лет

В детскую больницу Стерлитамака доставили двух подростков 15 и 16 лет. Их без сознания нашли прохожие
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Стерлитамаке прохожие нашли детей в бессознательном состоянии. Они в реанимации

В Стерлитамаке прохожие нашли детей в бессознательном состоянии. Они в реанимации

В Стерлитамаке найдены двое подростков без сознания. Школьников утром 18 августа нашли прохожие, которые обратились за медицинской помощью.

Как сообщает UTV со ссылкой на главного врача городской детской больницы Бориса Шарипова, пациенты до сих пор находятся без сознания. По предварительной версии, подростки отравились неизвестным веществом.

- Они до сих пор без сознания. По результатам исследования установят причину отравления, - сообщил медик.

По факту произошедшего начата проверка.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.