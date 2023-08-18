В Башкирии обнаружены в бессознательном состоянии подростки 15 и 16 лет

В Стерлитамаке прохожие нашли детей в бессознательном состоянии. Они в реанимации

В Стерлитамаке найдены двое подростков без сознания. Школьников утром 18 августа нашли прохожие, которые обратились за медицинской помощью.

Как сообщает UTV со ссылкой на главного врача городской детской больницы Бориса Шарипова, пациенты до сих пор находятся без сознания. По предварительной версии, подростки отравились неизвестным веществом.

- Они до сих пор без сознания. По результатам исследования установят причину отравления, - сообщил медик.

По факту произошедшего начата проверка.

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