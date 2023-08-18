Азат Бадранов исключен из оргкомитета по подготовке к 450-летию Уфы

Премьер-министр России исключил Бадранова из оргкомитета к 450-летию Уфы. Фото из личного архива А. Бадранова

Премьер-министр России Михаил Мишустин исключил вице-премьера Азата Бадранова из оргкомитета по подготовке к 450-летнему юбилею Уфы. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на распоряжение председателя кабмина.

Согласно документу, указом внесены формальные корректировки в должностях членов оргкомитета вице-премьера Кабмина Башкирии Азамата Абдрахманова и статс-секретаря — замминистра культуры России Надежды Преподобной.

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, а глава Башкирии РАдий Хабиров занял должность его заместителя.

Напомним, в сентябре прошлого года Бадранов объявил о своем желании уйти служить в зону СВО. На сегодняшний день он продолжает нести воинскую службу в звании лейтенанта.

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